ВС США уничтожили лодку предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

Силы США нанесли удар по лодке, предположительно участвовавшей в перевозке наркотиков.

Источник: Аргументы и факты

Американские военные провели операцию в восточной части Тихого океана, в ходе которой был нанесён удар по судну, подозреваемому в причастности к перевозке наркотиков. По предварительным данным, на борту находились несколько человек.

В результате атаки один из находившихся на лодке погиб, ещё двоим удалось выжить. После инцидента информация о выживших была передана береговой охране США для организации их поиска и возможного спасения.

По данным военного командования, судно двигалось по маршрутам, которые связывают с наркотрафиком, а его участие в незаконной деятельности подтверждалось разведданными. Сообщается, что среди американских военнослужащих пострадавших нет.

Ранее американские военные проинформировали о своём ударе по другому судну, которое они также заподозрили в наркотрафике в Карибском море. В результате атаки погибли три человека.

