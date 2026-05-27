Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кемеровской области мужчина избил и ограбил свою жену на улице

В отношении жителя Кузбасса, который на улице избил и ограбил свою жену, возбудили уголовное дело о разбое.

Источник: Аргументы и факты

Житель города Березовского Кемеровской области избил и ограбил собственную жену на улице, против нападавшего возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Кузбассу.

Потерпевшая сама обратилась в экстренные службы, позвонив из магазина. Согласно информации правоохранительных органов, между супругами произошла ссора, в ходе которой женщина оскорбила мужа.

В ответ мужчина несколько раз ударил жену. Кроме того, он отобрал у неё мобильный телефон и банковскую карту. После мужчина скрылся. Полицейские задержали его на соседней улице.

Похищенные вещи были изъяты при досмотре. Следователи возбудили дело о разбое (статья 162 УК РФ). Материалы расследования переданы в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, 21 мая сообщалось, что в Мексике спортивного журналиста Фернандо Варгаса ограбили во время прямого эфира. Вооруженный мужчина подошёл к журналисту, когда тот находился в машине и разговаривал с ведущим Эдом Мартинесом. Преступник потребовал от Варгаса отдать ключи, телефоны и кошельки.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше