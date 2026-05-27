В Кемеровской области мужчина избил и ограбил свою жену на улице

Житель города Березовского Кемеровской области избил и ограбил собственную жену на улице, против нападавшего возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Кузбассу.
Потерпевшая сама обратилась в экстренные службы, позвонив из магазина. Согласно информации правоохранительных органов, между супругами произошла ссора, в ходе которой женщина оскорбила мужа.
В ответ мужчина несколько раз ударил жену. Кроме того, он отобрал у неё мобильный телефон и банковскую карту. После мужчина скрылся. Полицейские задержали его на соседней улице.
Похищенные вещи были изъяты при досмотре. Следователи возбудили дело о разбое (статья 162 УК РФ). Материалы расследования переданы в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
