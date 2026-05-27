Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Амурском районе Хабаровского края

В администрации Амурского района приняли решение объявить режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в связи с высоким риском возникновения лесных пожаров. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», распространению огня способствует сухая и ветреная погода, а также повышение среднесуточных температур воздуха.
Согласно информации, предоставленной в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки регионального правительства, по состоянию на утро 27 мая в субъекте зарегистрировано 18 термоточек — из них четыре были ранее локализованы. В скором времени они будут ликвидированы.
Сейчас в Хабаровском крае тайга горит на площади в 23 087 гектаров. Возгорания находятся на территории Тугуро-Чумиканского, Верхнебуреинского, Амурского, Хабаровского, имени Лазо и имени Полины Осипенко районов, а также Солнечного муниципального округа. Населённым пунктам и объектам экономики огонь не угрожает — ситуация находится под контролем.
За минувшие сутки сотрудники лесопожарных подразделений ликвидировали шесть термоточек общей площадью в 6732 гектара. В настоящее время к тушению возгораний привлечено 365 человек, в том числе это 50 десантников из федерального резерва и 70 специалистов из Бурятии. Им в помощь 62 единицы наземной техники, вертолёт Ми-8 и три самолёта Cessna-182.
Отметим, что сейчас большое количество возгораний возникает в труднодоступных районах региона в результате действия сухих гроз. На их ликвидацию уходит большое количество времени и сил. Кроме того, по-прежнему велик процент, когда пожары возникают по вине местных жителей — такие термоточки, как правило, появляются недалеко от населённых пунктов.
Между тем, если нарушение правил пожарной безопасности будет выявлено, то виновному грозит серьёзное наказание. Административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.
Напомним, в связи со сложной лесопожарной обстановкой готовится документ о введении в Хабаровском крае режима чрезвычайной ситуации регионального уровня. Кроме того, с 12 мая 2026 года в регионе введён запрет пребывания граждан в лесах на территории всего субъекта. Ограничения вводятся до 31 мая включительно.