В Каларском округе Забайкалья объявили угрозу схода лавин

ЧИТА, 27 мая. /ТАСС/. Сход лавин прогнозируется на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края 27−28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Согласно информации, поступившей от ФГБУ “Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в период с 27 по 28 мая 2026 года в Каларском муниципальном округе Забайкальского края в горах лавиноопасно. Возможен сход одиночных лавин. В связи со значительным снегонакоплением в горных районах и интенсивным снеготаянием при положительных температурах воздуха рекомендуем воздержаться от выходов в горы на территории Каларского муниципального округа», — говорится в сообщении.
Спасатели призвали перед выходом на маршрут изучить карту мест вероятного схода лавин и избегать их посещения, а также не выходить в горы в период снегопадов и непогоды.