В Каларском округе Забайкалья объявили угрозу схода лавин

«Согласно информации, поступившей от ФГБУ “Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в период с 27 по 28 мая 2026 года в Каларском муниципальном округе Забайкальского края в горах лавиноопасно. Возможен сход одиночных лавин. В связи со значительным снегонакоплением в горных районах и интенсивным снеготаянием при положительных температурах воздуха рекомендуем воздержаться от выходов в горы на территории Каларского муниципального округа», — говорится в сообщении.