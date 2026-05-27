В Якутии на 40% затопило взлетную полосу аэропорта

На реках региона продолжается активная фаза весеннего ледохода.

ЯКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта поселка Зырянка в Якутии подтоплена на 40%, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В связи увеличением боковой приточности и начатыми холостыми сбросами из Усть-Среднеканского водохранилища на реке Колыма до конца недели продолжится рост уровней воды. Наблюдается затопление ВПП аэропорта населенного пункта Зырянка на 40%. Уровень воды составляет 614 см при критическом 850 см», — говорится в сообщении.

На реках региона продолжается активная фаза весеннего ледохода. Спасательные службы задействуют беспилотные авиационные системы для непрерывного мониторинга обстановки и реализуют комплекс мер по минимизации паводковых рисков. Жителей региона просят внимательно следить за официальными оповещениями и соблюдать меры предосторожности.

На реке Алдан вследствие второй волны половодья в Алданском и Усть-Майском районах наблюдают подъем уровней воды. У села Чагда сохраняется повышение уровней с достижением критических отметок, наблюдается подтопление 9 дворовых территорий, в которых проживают 23 человека, в том числе 2 ребенка.

«На реке Алдан сохраняются высокие уровни воды, в ближайшие сутки рост продолжится. Ожидаются выход воды на пойму и подтопление низменных участков местности в населенных пунктах. Для мониторинга гидрологической обстановки на реке Алдан запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России по маршруту: Якутск — Хатассы — Чагда — Усть-Мая — Эжанцы — Эльдикан — Хатассы — Якутск. В Колымской группе районов работают межведомственные оперативные группы. Спасатели МЧС России и Службы спасения Якутии продолжают берегоукрепительные работы, оказывают адресную помощь населению и проводят профилактику», — прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.

Якутия — один из самых паводкоопасных регионов России, особенно при весенних половодьях и обильных ливневых дождях на малых горных реках. 5 мая на территории республики введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
