В Якутии на 40% затопило взлетную полосу аэропорта

ЯКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта поселка Зырянка в Якутии подтоплена на 40%, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«В связи увеличением боковой приточности и начатыми холостыми сбросами из Усть-Среднеканского водохранилища на реке Колыма до конца недели продолжится рост уровней воды. Наблюдается затопление ВПП аэропорта населенного пункта Зырянка на 40%. Уровень воды составляет 614 см при критическом 850 см», — говорится в сообщении.
На реках региона продолжается активная фаза весеннего ледохода. Спасательные службы задействуют беспилотные авиационные системы для непрерывного мониторинга обстановки и реализуют комплекс мер по минимизации паводковых рисков. Жителей региона просят внимательно следить за официальными оповещениями и соблюдать меры предосторожности.
На реке Алдан вследствие второй волны половодья в Алданском и Усть-Майском районах наблюдают подъем уровней воды. У села Чагда сохраняется повышение уровней с достижением критических отметок, наблюдается подтопление 9 дворовых территорий, в которых проживают 23 человека, в том числе 2 ребенка.
«На реке Алдан сохраняются высокие уровни воды, в ближайшие сутки рост продолжится. Ожидаются выход воды на пойму и подтопление низменных участков местности в населенных пунктах. Для мониторинга гидрологической обстановки на реке Алдан запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России по маршруту: Якутск — Хатассы — Чагда — Усть-Мая — Эжанцы — Эльдикан — Хатассы — Якутск. В Колымской группе районов работают межведомственные оперативные группы. Спасатели МЧС России и Службы спасения Якутии продолжают берегоукрепительные работы, оказывают адресную помощь населению и проводят профилактику», — прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.
Якутия — один из самых паводкоопасных регионов России, особенно при весенних половодьях и обильных ливневых дождях на малых горных реках. 5 мая на территории республики введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы РСЧС.