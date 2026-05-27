В поисках семьи Усольцевых обследовали 28 кв. км тайги под Красноярском

«Спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов с 23 по 26 мая по заявке сотрудников полиции проводили поиски пропавшей семьи в Манско-Уярском муниципальном округе. В условиях сложного рельефа и густой тайги на квадроциклах и пешком спасатели за эти дни обследовали 28 кв. километров труднодоступной горно-таежной местности. Несмотря на все усилия, поиски не увенчались успехом — следов пропавших обнаружить не удалось. 26 мая краевые спасатели вернулись в свои подразделения», — говорится в сообщении.