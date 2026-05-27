В поисках семьи Усольцевых обследовали 28 кв. км тайги под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 27 мая. /ТАСС/. Спасатели за четыре дня пешком и на квадроциклах обследовали 28 кв. км труднодоступной горно-таежной местности в поисках семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года во время турпохода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Семья по-прежнему не найдена, сообщает краевое учреждение «Спасатель».
«Спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов с 23 по 26 мая по заявке сотрудников полиции проводили поиски пропавшей семьи в Манско-Уярском муниципальном округе. В условиях сложного рельефа и густой тайги на квадроциклах и пешком спасатели за эти дни обследовали 28 кв. километров труднодоступной горно-таежной местности. Несмотря на все усилия, поиски не увенчались успехом — следов пропавших обнаружить не удалось. 26 мая краевые спасатели вернулись в свои подразделения», — говорится в сообщении.
В очередных поисках семьи были задействованы пять человек и четыре единицы техники.
О пропаже семьи Усольцевых.
Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Первые активные поиски начались через несколько дней после пропажи, когда Ирина не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег.
Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Первые поиски семьи были признаны самыми масштабными в регионе — Усольцевых искали более 1,5 тыс. человек.