Тигр напал на спящих жителей деревни в Индии

В индийской деревне, расположенной неподалеку от заповедника Бандхавгарх, тигр напал на спящих жителей, сообщает издание The Times of India.
Жертвой нападения стала 48-летняя женщина, находившаяся во дворе своего дома. Она получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, тигр атаковал еще двоих человек, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии.
После этого хищник укрылся в одном из жилых домов, где провел ночь.
На следующее утро специалисты природоохранного ведомства прибыли на место происшествия, однако тигр был уже мертв. Раздраженные жители деревни выразили недовольство работой сотрудников департамента, обвинив их в недостаточном контроле за поведением диких животных.
В результате возникших беспорядков пострадали несколько человек. Для обеспечения общественного порядка в деревню были направлены дополнительные подразделения полиции.
