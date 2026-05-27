В Прикамье провели комиссию по ЧС после падения деревьев на детей

Речь об инциденте, который произошёл 26 мая в Чайковском. Из-за сильного шквалистого ветра рухнуло несколько деревьев. Одно из них упало на детей. 17-летняя девушка погибла на месте, а её подруга получила травмы разной степени тяжести.