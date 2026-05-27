Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье провели комиссию по ЧС после падения деревьев на детей

Пострадавшая девочка находится в больнице.

Комиссию по чрезвычайным ситуациям провели в Прикамье после падения деревьев на детей, рассказал глава Чайковского округа Алексей Агафонов.

Речь об инциденте, который произошёл 26 мая в Чайковском. Из-за сильного шквалистого ветра рухнуло несколько деревьев. Одно из них упало на детей. 17-летняя девушка погибла на месте, а её подруга получила травмы разной степени тяжести.

Глава муниципалитета Алексей Агафонов сообщил, что пострадавшая девушка находится в больнице в стабильном состоянии. С ней, а также с мамой погибшей, работают психологи.

«Пострадавшей девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние стабильное. Угрозы жизни нет. С мамой погибшей девочки, с детьми, которые в момент трагедии находились рядом, работают психологи» — уточнил Алексей Агафонов.

В Чайковском продолжаются работы по уборке поваленных деревьев и восстановлению электросетей.