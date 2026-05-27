В Прикамье провели комиссию по ЧС после падения деревьев на детей

Комиссию по чрезвычайным ситуациям провели в Прикамье после падения деревьев на детей, рассказал глава Чайковского округа Алексей Агафонов.
Речь об инциденте, который произошёл 26 мая в Чайковском. Из-за сильного шквалистого ветра рухнуло несколько деревьев. Одно из них упало на детей. 17-летняя девушка погибла на месте, а её подруга получила травмы разной степени тяжести.
Глава муниципалитета Алексей Агафонов сообщил, что пострадавшая девушка находится в больнице в стабильном состоянии. С ней, а также с мамой погибшей, работают психологи.
«Пострадавшей девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние стабильное. Угрозы жизни нет. С мамой погибшей девочки, с детьми, которые в момент трагедии находились рядом, работают психологи» — уточнил Алексей Агафонов.
В Чайковском продолжаются работы по уборке поваленных деревьев и восстановлению электросетей.