Началась атака ВСУ на Таганрог, в небе над городом работает ПВО

ВСУ прямо сейчас пытаются атаковать город Таганрог в Ростовской области. Об этом сообщила мэр Светлана Камбулова.
«Внимание! Работают силы ПВО», — написала она в своем Telegram-канале.
Глава города призвала граждан срочно покинуть улицы, а тех, кто в квартирах — не подходить к окнам.
Региональное управление МЧС тем временем разослало жителям Ростовской области предупреждение о ракетной опасности.
«В Ростовской области объявлена ракетная опасность!», — говорится в сообщении.
В ведомстве также попросили людей укрыться в безопасных местах.
