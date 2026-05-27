В Севастополе транспорт приостановил работу из-за воздушной тревоги

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Работа наземного и морского пассажирского транспорта временно остановлена в Севастополе из-за сигнала воздушной тревоги, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем Telegram-канале.
«Уважаемые пассажиры, учитывая действие сигнала “Воздушная тревога”, наземный и морской пассажирский транспорт не осуществляют движение до получения сигнала “Отбой воздушной тревоги”, — говорится в сообщении.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что в Севастополе силы ПВО сбили 14 БПЛА.
