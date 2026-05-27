Погиб ребёнок. Последствия шквалистого ветра в Прикамье 26 мая

Вечером 26 мая в Пермском крае наблюдались сильные порывы ветра скоростью до 23 м/с в Оханске. Скорость ветра 22 м/с фиксировалась в Осе и в районе пермского аэропорта «Большое Савино», 19 м/с в Чернушке. Доктор географических наук Андрей Шихов рассказал, что ветер такой силы фиксируется в Прикамье в среднем один раз в год. О последствия редкого для региона явления читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Ураган стал причиной гибели подростка.
Неблагоприятные метеорологические явления спровоцировали отключения электроснабжения в ряде населенных пунктов, повреждение кровли многоквартирных жилых домов, погиб один подросток, ещё один получил травмы, рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.
В Чайковском на пляже у реки Сайгатки от удара деревом, поваленного мощным порывом ветра, скончалась 16-летняя девочка. Школьница 2011 года рождения, которая находилась поблизости, получила травмы и была госпитализирована.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным погибшей.
«Сегодня в Чайковском ураган стал причиной трагедии: сильные порывы ветра повалили деревья. Погиб подросток. Выражаю соболезнования родным и близким», — сказал глава Прикамья.
Сотрудники СКР по Пермскому краю по факту смерти 16-летней девушки возбудили уголовное дело. Следователь осмотрел место происшествия, допросил свидетелей и очевидцев.
Жизни травмированной девушки 2011 года рождения ничто не угрожает, рассказали в краевом Минздраве.
Ветер вызвал повреждения крыш домов.
В Перми поваленным деревом была повреждена контактная сеть на улице Уральской в районе д/к им. Ленина. Из-за этого движение трамваев на данном участке было временно ограничено. Никто не пострадал. Повреждения устранила аварийная бригада МУП ПГЭТ, рассказали в «Пермгорэлектротранс».
Глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что повреждения, причиной которых стал сильный ветер, зафиксированы в нескольких территориях региона. В Оханске с многоквартирных домов по улице Винокурова шквалистый ветер частично снёс железо с крыш. Из-за падения деревьев повреждены линии электропередач в Добрянке, Ильинском и Перми.
Губернатор поручил главам муниципалитетов оперативно провести мероприятия по защите пострадавших домов от возможных осадков, а Фонду капремонта в сжатые сроки организовать ремонтные работы.
Администрации Оханского и Осинского округов рассказали об отсутствии электричества в ряде домов. На многих улицах административных центров муниципалитетов из‑за шквалистого ветра были оборваны провода, повалены столбы и деревья. Энергетики предупреждали жителей пострадавших территорий об осторожности. Они напоминали, что подходить к оборванным проводам может быть опасно для жизни.
Аварийные бригады восстанавливают ЛЭП.
Энергетики Пермского края занимались восстановлением электроснабжения после мощного штормового ветра, который ломал деревья и обрывал провода. Порывы ветра более 20 метров в секунду вызвали технологические нарушения в работе электросетевой инфраструктуры на территории Пермского, Нытвенского, Очёрского, Верещагинского Ординского, Куединского, Чернушинского, Чайковского и ряда других округов.
Поиском и ликвидацией повреждений занимались аварийно-восстановительные бригады. На поврежденных объектах работали свыше 250 специалистов в составе 80 бригад.
«На помощь работникам Очёрских, Центральных, Чайковских электрических сетей выдвинулись бригады из Березниковских, Кунгурских, Пермских городских и Чусовских электрических сетей. В Пермский край направлены бригады свердловского филиала компании», — уточнили в пермском филиале «Россети Урал».
На 27 мая дают неблагоприятные прогнозы погоды.
Учёный из ПГНИУ Андрей Шихов предупредил, что 27 мая сохранятся условия для более сильных порывов ветра.
«Сейчас активные грозы перемещаются над северо-западными районами края, но шквалы уже менее вероятны. Однако есть условия для более сильных порывов ветра, особенно на юго-востоке региона. Вероятность шквалов сохраняется по всему краю», — уточнил эксперт.
По его словам, в зоне риска — Кунгурский, Кишертский, Октябрьский, Суксунский округа. Он не исключил шквалистый ветер в Перми.
«Выявлена закономерность, что большинство случаев гибели людей при шквалистом ветре случается, когда это природное явление не сопровождается осадками. И люди остаются на открытом пространстве, в то время как при шквалистом ветре с дождём ищут укрытие, чтобы не промокнуть», — рассказал Андрей Шихов.
При сухом шквалистом ветре надо искать укрытие, так как ветер такой силы может срывать элементы кровли, временные ограждения, вывески, провоцировать обрушение деревьев, что влечёт риск травм и повреждений. В прикамском ГУ МЧС призвали при усилении ветра соблюдать меры безопасности. Не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами и слабо закрепленными конструкциями. Быть внимательными на улице и по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе.