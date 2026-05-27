Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стая собак в детском саду под Красноярском напала на женщину-сторожа

Бродячие собаки набросились на сторожа детского сада в Красноярском крае. Следователи возбудили уголовное дело.

Источник: Российская газета

Бродячие собаки набросились на сторожа детского сада в Красноярском крае. Следователи возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел 26 мая в Назарово, на территории одного из городских учреждений дошкольного образования. После сообщений о случившемся, опубликованных в социальных сетях, сотрудники СК возбудили дело о халатности, проинформировали в ведомстве.

Известно, что при нападении животных пострадала женщина — сторож детсада.

Следователи выясняют обстоятельства ЧП. Специалистам предстоит, в частности, оценить работу чиновников мэрии и деятельность организаций, которые отвечают за отлов безнадзорных собак.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у региональных коллег доклад о расследовании.