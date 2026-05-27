Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Золото на миллион тенге украл мужчина у своей знакомой в Астане

43-летняя жительница столицы обратилась в полицию с заявлением о пропаже золотых изделий на сумму свыше одного млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. По информации портала Polisia.kz, им оказался знакомый потерпевшей, который ранее находился у нее в гостях.

Как выяснилось, уходя, он тайно похитил золотые цепочки, браслеты и серьги. Общий ущерб составил свыше миллиона тенге. Похищенные изделия злоумышленник сдал в ломбард.

«Подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками полиции уже на следующий день после обращения. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование», — говорится в сообщении.

Ранее в Алматы задержали ранее судимого мужчину, у которого полиция изъяла более 30 украденных телефонов.