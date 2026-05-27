Золото на миллион тенге украл мужчина у своей знакомой в Астане

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. По информации портала Polisia.kz, им оказался знакомый потерпевшей, который ранее находился у нее в гостях.
Как выяснилось, уходя, он тайно похитил золотые цепочки, браслеты и серьги. Общий ущерб составил свыше миллиона тенге. Похищенные изделия злоумышленник сдал в ломбард.
«Подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками полиции уже на следующий день после обращения. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование», — говорится в сообщении.
Ранее в Алматы задержали ранее судимого мужчину, у которого полиция изъяла более 30 украденных телефонов.