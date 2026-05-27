Мать задержанной из-за наркотиков в Дубае россиянки сообщила о тяжелом положении

Мать гражданки России, задержанной в аэропорту Дубая с наркотиками и нуждающейся в дорогостоящей помощи адвокатов, заявила о сложном финансовом положении семьи.
Татьяна рассказала, что у нее нет стабильного заработка. Также она сообщила, что ее мать борется с онкологией, отец ранее тоже проходил лечение от рака. Кроме того, младшая дочь недавно родила двух детей и работает за маленькую зарплату.
Женщина уверена в невиновности дочери Карины и считает, что ее могли использовать вслепую.
— Дочь не знала о содержимом чемодана, в котором было 17 килограммов наркотиков. Она готова пройти детектор лжи, чтобы подтвердить свою непричастность, — цитирует ее РИА Новости.
Она пожаловалась, что услуги адвокатов в Дубае оказались для семьи из Шуи Ивановской области слишком дорогими: от одного юриста пришлось отказаться, так как он запросил 20 миллионов рублей. Второй юрист назвал меньшую сумму, но и она оказалась для семьи значительной. Подруги Карины организовали сбор денег, чтобы помочь ей с оплатой адвоката.
Путешественница из России, которой грозит смертная казнь в ОАЭ, заявила о том, что стала жертвой британского рэп-исполнителя Big Tobz. Она утверждает, что именно он подложил ей в багаж 17 килограммов марихуаны.