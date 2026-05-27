В Индии женщина расправилась с мужем с помощью любовника

В индийском штате расследуется дело о гибели 42-летнего мужчины, пропавшего в середине мая. Его супруга сначала заявила о исчезновении мужа в полицию, однако в ходе проверки обстоятельств стали известны подробности произошедшего, пишет NDTV.
Следствие установило, что женщина длительное время состояла в отношениях с жителем соседнего населённого пункта. После того как супруг узнал о связи, в семье начались конфликты, и, по версии правоохранителей, женщина решила устранить мужа как препятствие.
Позднее оба подозреваемых были задержаны и дали признательные показания, указав место, где было скрыто тело. Сообщается, что останки были захоронены в поле с использованием строительной техники и замаскированы, после чего начались следственные действия и эксгумация для экспертизы. В полиции также проверяют возможное участие других лиц в произошедшем.
