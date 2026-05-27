«Найдена, жива»: пропавшую в апреле женщину с пятью детьми обнаружили у подруги в Амурской области

Неделей ранее удалось найти живой пропавшую трехлетнюю девочку. Поиски велись в поселке Дубна вблизи Тулы. Девочка пропала днем 20 мая. Родители нашли только ее брошенный велосипед. Ребенок исчез во время прогулки с мамой. Никакой информации от соседей получить не удалось. На место ЧП быстро прибыли спасатели. Спустя несколько часов девочку нашли. Ее вынесли на руках из леса. Никаких противоправных действий в ее сторону не совершено, сообщают в СК.