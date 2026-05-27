«Найдена, жива»: пропавшую в апреле женщину с пятью детьми обнаружили у подруги в Амурской области

В Амурской области почти месяц числилась пропавшей женщина с пятью детьми. Они покинули дом 30 апреля. К 27 мая поиски прекратились. Женщину с детьми нашли в Благовещенске. Об этом проинформировали в Telegram-канале поисково-спасательного отряда «Амур».
Организация получила сведения о пропавших от следственного управления СК РФ по Амурской области. Там сообщили, что женщине и детям ничего не угрожает. Они в течение месяца находились у подруги пропавшей матери. При этом женщина не выходила на связь.
«Найдена, жива», — сказано в уведомлении.
По имеющимся данным, пропавшие женщина с детьми чувствуют себя хорошо. Следователи выясняют условия содержания и воспитания несовершеннолетних. Кроме того, специалистами устанавливаются причины оставления постоянного места жительства.
В отношении матери с детьми не совершалось противоправных действий, говорится в сообщении. Сейчас они продолжают жить у знакомой.
Неделей ранее удалось найти живой пропавшую трехлетнюю девочку. Поиски велись в поселке Дубна вблизи Тулы. Девочка пропала днем 20 мая. Родители нашли только ее брошенный велосипед. Ребенок исчез во время прогулки с мамой. Никакой информации от соседей получить не удалось. На место ЧП быстро прибыли спасатели. Спустя несколько часов девочку нашли. Ее вынесли на руках из леса. Никаких противоправных действий в ее сторону не совершено, сообщают в СК.
Поиски несовершеннолетнего на прошлой неделе велись также в Адыгее. Специалисты быстро обнаружили пропавшего подростка. Об исчезновении 13-летнего школьника сообщила его мать. Подросток ушел из дома 24 мая. По версии матери, несовершеннолетний должен был отправиться к бабушке. Однако там его не нашли. Подростка обнаружили позже. Никаких подробностей о его пропаже не сообщается.
Уже несколько дней правоохранители расследуют жестокое убийство в Липецкой области. 22 мая нашли убитым жителя села Спешнево-Ивановское. Правоохранители установили местонахождение его сына. Молодой человек пропал вместе с отцом по дороге из Липецка. Мужчину нашли со следами насилия. Сына и его друга задержали.