В Новосибирске восьмилетний мальчик на велосипеде пострадал в ДТП с питбайком

В Калининском районе Новосибирска ребёнок на велосипеде пострадал в ДТП с питбайком. Авария произошла вечером 26 мая на улице Чистопольской, сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска.
По предварительным данным, около 20:30 неустановленный водитель на неустановленном питбайке ехал по улице и совершил наезд на велосипедиста. Ребёнок пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения питбайка.
«В результате ДТП пострадал велосипедист, мальчик 2018 года рождения, доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется», — сообщили в ведомстве.
На месте происшествия работал наряд ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии, а также водителя питбайка.