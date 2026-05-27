В Новосибирске восьмилетний мальчик на велосипеде пострадал в ДТП с питбайком

Ребёнка доставили в медицинское учреждение.

Источник: Om1 Новосибирск

В Калининском районе Новосибирска ребёнок на велосипеде пострадал в ДТП с питбайком. Авария произошла вечером 26 мая на улице Чистопольской, сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска.

По предварительным данным, около 20:30 неустановленный водитель на неустановленном питбайке ехал по улице и совершил наезд на велосипедиста. Ребёнок пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения питбайка.

«В результате ДТП пострадал велосипедист, мальчик 2018 года рождения, доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работал наряд ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии, а также водителя питбайка.