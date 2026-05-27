Мэр Камбулова: силы ПВО отражают атаку ВСУ на Таганрог

В Таганроге в Ростовской области зафиксирована попытка атаки с использованием беспилотных средств, в связи с чем в городе были приведены в действие системы противовоздушной обороны. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
По её словам, в районе работают силы ПВО, а жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности. Горожан призвали покинуть открытые пространства и по возможности оставаться в укрытиях, избегая нахождения у окон.
Одновременно региональное управление МЧС распространило предупреждение о ракетной опасности на территории Ростовской области. Ситуация находится под контролем экстренных служб, которые продолжают мониторинг обстановки.
Ранее расчетами противовоздушной обороны было перехвачено и ликвидировано 348 украинских беспилотников над субъектами Российской Федерации.