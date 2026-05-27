Акула растерзала ныряльщика, который занимался подводной охотой в Австралии

В водах близ побережья Квинсленда в Австралии акула растерзала 39-летнего мужчину, который занимался подводной охотой в районе рифа Кеннеди-Шоал, сообщает ABC News.
Мужчина находился на борту частного судна вместе с тремя другими людьми. По информации полиции штата, он подвергся нападению акулы во время подводной охоты на рифе. Получив тяжелую травму головы, мужчина скончался на месте.
Его товарищи, ставшие свидетелями происшествия, подняли его на борт судна. Уже на берегу мужчина был официально признан умершим. Личность погибшего пока не раскрывается.
Этот инцидент стал вторым смертельным нападением акулы в прибрежных водах Австралии за последние две недели.
