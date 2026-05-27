В Башкирии 80-летняя пенсионерка перевела мошенникам более 1,5 млн рублей

12 января ей позвонил «председатель совета ветеранов», который попросил паспортные данные для награждения. Затем ей позвонил «сотрудник ФСБ», который заявил, что она находится под уголовным преследованием, так как предыдущий звонивший был мошенником, который завладел ее персональными данными и пытается перевести все сбережения на территорию недружественных государств.
Чтобы помочь поймать преступников, пенсионерка под его контролем два месяца переводила деньги на «безопасный счет». Общая сумма составила 1 млн 521 тыс. рублей.
Женщина ждала до мая, но когда попыталась дозвониться, ей никто не ответил. Она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.