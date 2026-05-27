22-летнего дрифтера будут судить по уголовной статье в Новосибирске

По версии следствия, молодой человек действовал из хулиганских побуждений. Желая привлечь к себе внимание горожан, он неоднократно выполнял развороты автомобиля на 360 градусов прямо на городских улицах. Эти манёвры, известные как дрифт, создавали реальную угрозу для безопасной эксплуатации других транспортных средств, а также для жизни и здоровья пешеходов. В рамках расследования на автомобиль нарушителя наложен арест. Уголовное дело уже передано для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Новосибирска.