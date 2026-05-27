22-летнего дрифтера будут судить по уголовной статье в Новосибирске

Прокуратура Центрального района Новосибирска направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, устроившего опасные «покатушки» в центре города. Прокурор Олег Бадмаев утвердил обвинительное заключение по статье 267.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.
По версии следствия, молодой человек действовал из хулиганских побуждений. Желая привлечь к себе внимание горожан, он неоднократно выполнял развороты автомобиля на 360 градусов прямо на городских улицах. Эти манёвры, известные как дрифт, создавали реальную угрозу для безопасной эксплуатации других транспортных средств, а также для жизни и здоровья пешеходов. В рамках расследования на автомобиль нарушителя наложен арест. Уголовное дело уже передано для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Новосибирска.