Четыре дома и автомобиль сгорели за сутки в Хабаровске

За сутки в Хабаровском крае чрезвычайных ситуаций не зарегистрировали, но пожарная охрана отработала несколько вызовов на техногенные пожары в краевой столице. Четыре из них произошли в жилье, ещё в одном случае пламя уничтожило леговушку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В краевой столице один из вызовов поступил с улицы Восточный Семафор — там загорелся легковой автомобиль. С пламенем справились за 18 минут, сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.
Неспокойно было и на улице Хасановской — там вспыхнул деревянный барак. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, ликвидировать его удалось почти за четыре часа. На улице Докучаева пожарные тушили одноэтажный заброшенный дом, где огонь охватил 50 квадратных метров. Ещё один крупный пожар произошёл на улице Герасимова, где загорелся заброшенный двухэтажный барак. Огонь прошёл по 120 квадратным метрам, на тушение ушло 2 часа 20 минут.
Крупное возгорание также произошло в районе Рабочего городка. На частном заброшенном участке горели деревянный дом и надворные постройки, площадь пожара достигла 100 квадратных метров. Полностью справиться с огнём удалось за три часа. По данным спасателей, во всех перечисленных случаях обошлось без пострадавших.