Новосибирцу дали условный срок за татуировку с экстремистской символикой

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю за публичную демонстрацию татуировки с символикой экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Установлено, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за размещение во «ВКонтакте» изображений с символикой, сходной с атрибутикой запрещенного международного движения.
В апреле и июле 2025 года он опубликовал на своей странице фото, где на тыльной стороне кисти видна татуировка в виде восьмиконечной звезды. Кроме того, мужчина демонстрировал ее в общественном месте — одном из сетевых магазинов.
Судебная экспертиза подтвердила сходство до степени смешения с символикой экстремистской организации. Мужчина получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.