Пропавшую с пятью детьми россиянку нашли спустя месяц поисков

Пропавшую в Благовещенске 33-летнюю Ольгу Кочергину и пятерых ее детей нашли спустя почти месяц поисков. Об этом 27 мая сообщили в МВД по Амурской области.
Как рассказали полицейские РИА Новости, женщину вместе с детьми обнаружили в Благовещенске. По данным ведомства, с семьей все в порядке.
Позже выяснилось, что женщина вместе с детьми переехала в другую съемную квартиру.
Ольга Кочергина пропала около месяца назад. Последний раз ее видели на улице Чайковского в Благовещенске. Ранее предполагалось, что женщина могла уехать в Белогорск.
