Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все находившиеся в доме в Липецке во время пожара погибли: извлечены тела ребенка и взрослых

Третьего погибшего обнаружили на месте пожара в Липецке, выясняются причины ЧП.

Источник: Комсомольская правда

В Липецке вечером 26 мая произошло ЧП. В одном из жилых домов города зафиксировали взрыв. После неизвестного хлопка начался сильный пожар. Специалисты сообщали, что под завалами обрушившегося дома могут находиться двое взрослых и ребенок. К 01:30 27 мая спасатели извлекли из-под обломков все три тела. Идет выяснение причины случившегося, оповестил региональный МЧС на канале в «Макс».

Тело третьего погибшего обнаружили около 01:30. Часом ранее под завалами нашли мертвым ребенка. Вечером 26 мая из дома вынесли первое тело взрослого.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего. В результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке погибло три человека, в том числе один ребенок», — проинформировали в МЧС.

К ночи пожар удалось потушить. Работы по разбору конструкций дома завершены. Известно, что взрыв с последующим возгоранием произошел в частном доме в СНТ «Речное».

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений уже рухнули конструкции дома. Площадь пожара составила порядка 600 квадратных метров. На месте ЧП работали более 100 специалистов и десятки единиц спецтехники.

В течение последних дней на территории РФ произошло несколько пожаров с летальными исходами. Так, в населенном пункте Поспелиха Алтайского края при возгорании в сарае погибли двое несовершеннолетних. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пожар случился вечером 25 мая в неэксплуатируемом помещении. На месте ЧП обнаружены тела ребят 12−13 лет. Подростки нередко проводили свободное время в постройке. Сейчас проходят оперативно-следственные мероприятия, организована работа психологов.

Утром 26 мая в селе Юрьевка Омской области вспыхнул жилой частный дом. Трагедия унесла жизни шестерых человек. Из них четверо погибших — дети. Пожар унес жизни 25-летней хозяйки дома, ее годовалого сына и дочерей в возрасте 2 и 5 лет. Кроме того, в результате ЧП погибли 36-летняя гостья семьи и ее 14-летний сын. По предварительным сведениям, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Точнее обстоятельства будут установлены после экспертиз.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше