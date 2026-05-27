Все находившиеся в доме в Липецке во время пожара погибли: извлечены тела ребенка и взрослых

В Липецке вечером 26 мая произошло ЧП. В одном из жилых домов города зафиксировали взрыв. После неизвестного хлопка начался сильный пожар. Специалисты сообщали, что под завалами обрушившегося дома могут находиться двое взрослых и ребенок. К 01:30 27 мая спасатели извлекли из-под обломков все три тела. Идет выяснение причины случившегося, оповестил региональный МЧС на канале в «Макс».
Тело третьего погибшего обнаружили около 01:30. Часом ранее под завалами нашли мертвым ребенка. Вечером 26 мая из дома вынесли первое тело взрослого.
«Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего. В результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке погибло три человека, в том числе один ребенок», — проинформировали в МЧС.
К ночи пожар удалось потушить. Работы по разбору конструкций дома завершены. Известно, что взрыв с последующим возгоранием произошел в частном доме в СНТ «Речное».
К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений уже рухнули конструкции дома. Площадь пожара составила порядка 600 квадратных метров. На месте ЧП работали более 100 специалистов и десятки единиц спецтехники.
В течение последних дней на территории РФ произошло несколько пожаров с летальными исходами. Так, в населенном пункте Поспелиха Алтайского края при возгорании в сарае погибли двое несовершеннолетних. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пожар случился вечером 25 мая в неэксплуатируемом помещении. На месте ЧП обнаружены тела ребят 12−13 лет. Подростки нередко проводили свободное время в постройке. Сейчас проходят оперативно-следственные мероприятия, организована работа психологов.
Утром 26 мая в селе Юрьевка Омской области вспыхнул жилой частный дом. Трагедия унесла жизни шестерых человек. Из них четверо погибших — дети. Пожар унес жизни 25-летней хозяйки дома, ее годовалого сына и дочерей в возрасте 2 и 5 лет. Кроме того, в результате ЧП погибли 36-летняя гостья семьи и ее 14-летний сын. По предварительным сведениям, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Точнее обстоятельства будут установлены после экспертиз.