Все находившиеся в доме в Липецке во время пожара погибли: извлечены тела ребенка и взрослых

Утром 26 мая в селе Юрьевка Омской области вспыхнул жилой частный дом. Трагедия унесла жизни шестерых человек. Из них четверо погибших — дети. Пожар унес жизни 25-летней хозяйки дома, ее годовалого сына и дочерей в возрасте 2 и 5 лет. Кроме того, в результате ЧП погибли 36-летняя гостья семьи и ее 14-летний сын. По предварительным сведениям, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Точнее обстоятельства будут установлены после экспертиз.