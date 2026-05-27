Пропановые баллоны вытащили из горящего частного дома в Ангарске

По предварительным данным, к возгоранию привело короткое замыкание.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 27 мая. Из горящего частного дома в Ангарске огнеборцы МЧС России эвакуировали пропановые баллоны. Информация о горении на улице Коминтерна поступила в 13:55 накануне. К месту направились четыре единицы техники, 17 человек личного состава.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что к моменту прибытия первого подразделения кровля дома и веранда были охвачены огнем, существовала угроза его распространения на соседние строения. Решающим направлением стало применение сил и средств для ограничения дальнейшего распространения пожара.

Звено газодымозащитников, получившее информацию о наличии пропановых баллонов в доме, своевременно устранило угрозу. Два баллона с пропаном эвакуировали.

В результате пожара кровля брусового дома получила повреждения на площади 40 кв. метров, кровля веранды — на 3 кв. метрах. Открытое горение удалось ликвидировать в течение 20 минут. По предварительным данным, к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки.

Напомним, что в Ангарске ночью 25 мая в квартире многоэтажного дома произошёл пожар, в результате которого пострадала женщина 1970 года рождения. Сообщение о задымлении поступило на номер 112 в 23:05 из дома в 85-м квартале города.

