Ракету уничтожили в Таганроге, который рано утром пытались атаковать ВСУ

Силы ПВО уничтожили ракету во время отражения воздушной атаки на Таганрог. Об этом сообщил в «Максе» губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Без последствий на земле не обошлось.

«В результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей на улице Циолковского», — написал глава региона.

Он добавил, что данные о пострадавших сейчас уточняются.

Напомним, ВСУ попытались атаковать Таганрог в среду в шестом часу утра. Тогда же мэр города Светлана Камбулова сообщила о работе ПВО.

