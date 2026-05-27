Ракету уничтожили в Таганроге, который рано утром пытались атаковать ВСУ

Силы ПВО уничтожили ракету во время отражения воздушной атаки на Таганрог. Об этом сообщил в «Максе» губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Без последствий на земле не обошлось.
«В результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей на улице Циолковского», — написал глава региона.
Он добавил, что данные о пострадавших сейчас уточняются.
Напомним, ВСУ попытались атаковать Таганрог в среду в шестом часу утра. Тогда же мэр города Светлана Камбулова сообщила о работе ПВО.
