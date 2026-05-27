В Таганроге сбили ракету

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении ракеты в Таганроге в ходе отражения воздушной атаки. По его словам, из-за падения обломков произошло возгорание автомобилей, данные о пострадавших уточняются.
«Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожена ракета в городе Таганрог. К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей на ул. Циолковского. Информация о пострадавших уточняется», — написал он в своем канале в «Максе».
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.