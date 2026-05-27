Полицейским вынесли приговор после смертельных ночных гонок в Приангарье

Ночной заезд, организованный весной 2025 года на трассе под Ангарском, был несанкционированным и закончился трагически. Один из водителей потерял управление, и машина сбила юную зрительницу, стоявшую на обочине. Девушка умерла на месте происшествия.
В начале мая суд вынес приговор организаторам гонок — женщины получили по четыре года колонии. Ранее водителю, сбившему девушку, дали два с половиной года колонии-поселения.
27 мая суд вынес решение по делу двух сотрудников ГИБДД, которые знали о заезде и даже приехали на место его проведения той ночью, но не предотвратили трагедию. «Полицейские отреагировали формально», — констатировала объединенная пресс-служба судов Иркутской области.
Автоинспекторы не признали вину, заявив, что не имели возможности отменить или остановить гонки из-за большого числа участников (речь идет о нескольких сотнях человек, уточнили в суде).
Экс-полицейским назначено наказание — по два года лишения свободы условно. Бывшие стражи порядка лишены права занимать должности в правоохранительных органах.