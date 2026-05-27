В Приангарье экс-инспекторов ГИБДД осудили условно за гибель девушки на гонках

ИРКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Ангарский городской суд приговорил двух бывших инспекторов ГИБДД к двум годам лишения свободы условно за халатность. Инспекторы, зная о проведении несанкционированных гонок, не пресекли их, в результате чего погибла девушка, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.
«Ангарский городской суд постановил очередной приговор по делу о происшествии, случившемся в мае прошлого года на участке автодороги “Ангарск — Тальяны” в ходе несанкционированных уличных гонок. Два экс-инспектора ГИБДД обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Приговором суда каждому подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также они лишены права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах», — сообщили в пресс-службе.
Установлено, что инспекторы были при исполнении своих должностных обязанностей. Они получили сведения о проведении несанкционированных автомобильных гоночных заездов и приехали на место происшествия. «Они не пресекли данную деятельность, отреагировали формально, после чего уехали. В ходе несанкционированных уличных гонок произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла несовершеннолетняя девушка, двое зрителей получили травмы и были госпитализированы. В ходе судебного заседания подсудимые вину не признали, ссылаясь на то, что у них не было возможности пресечь гоночные заезды по причине большого количества участников (несколько сотен)», — пояснили в пресс-службе.
Весной 2025 года две женщины организовали и провели несанкционированные автогонки на автодороге Ангарск — Тальяны. На нелегальных гонках один из водителей не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. В результате 17-летняя девушка погибла на месте происшествия. Также двое людей получили травмы. По данному делу осуждены женщины-организаторы гонок: суд назначил каждой наказание в виде четырех лет реального лишения свободы с применением отсрочки отбывания наказания до достижения детьми 14-летнего возраста. Водитель, совершивший наезд, был осужден к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на этот же срок.