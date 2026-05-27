Помогли исчезнуть: офицер спецслужб назвал жуткую версию пропажи Усольцевых

В сентябре прошлого года супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной и собакой породы корги вышли на туристическую тропу в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае и словно растворились в воздухе.
Спустя восемь месяцев поисков, ставших самыми масштабными в истории региона, официальные версии о побеге и похищении были отметены следствием. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников в эксклюзивном интервью aif.ru озвучил свою версию произошедшего.
Официальный тупик: что признало и что отвергло следствие.
С самого начала расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», двигалось трудно. Правоохранители методично проверяли четыре ключевых направления: добровольный побег семьи, их похищение, трагический несчастный случай и совершение иного преступления. Довольно быстро версии о побеге и похищении оказались несостоятельными — собранные доказательства не подтвердили эти сценарии.
Следствие официально заявило, что в автомобиле семьи была обнаружена крупная сумма денег, а снаряжение отсутствовало, что исключало и похищение, и спланированный уход.
На сегодняшний день отрабатываются лишь две версии: несчастный случай и то самое «иное преступление».
Кровавый туман: возможная встреча с браконьерами.
Иванников выдвинул гипотезу, которая сейчас активно обсуждается в интернет-сообществе: семья могла погибнуть от рук браконьеров.
«Усольцевы могли погибнуть от рук браконьеров, охотников, которые добывали зверя без лицензии. Они могли стать нежелательными свидетелями преступлений, и, чтобы скрыть незаконный промысел, их могли убить», — пояснил эксперт.
Однако Иванников в то же время допустил, что трагедия могла быть результатом чудовищной ошибки. В условиях густой тайги, где видимость ограничена, охотники могли спутать движущиеся фигуры с дикими животными и произвести выстрел по неосторожности.
Паника и тайное захоронение.
По мнению эксперта, осознание непоправимости содеянного могло толкнуть преступников на отчаянные меры. Испугавшись неминуемой уголовной ответственности за убийство малолетнего ребенка и использование, возможно, незарегистрированного оружия, злоумышленники могли в панике спрятать тела.
«Произведя роковые выстрелы и осознав, что в тайге находились граждане с малолетним ребенком, браконьеры могли в панике произвести захоронение тел», — подчеркнул Иванников.
Именно этим эксперт объясняет тщетность многомесячных поисков. Он считает, что нужно значительно расширить зону обследования, так как ради сокрытия преступления тела могли вывезти на огромные расстояния.
«Российским правоохранительным органам необходимо обследовать не только место предполагаемого исчезновения. Тела теоретически могут быть перемещены на 100, а то и 200 километров по красноярской тайге и там сокрыты», — заявил Иванников.
Волонтеры и спасатели до последнего надеются на то, что удастся обнаружить семью либо живой, шансы на что стремятся к нулю с каждым днем, либо их тела, чтобы наконец пролить свет на это загадочное исчезновение.