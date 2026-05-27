Пермяков просят помочь найти вандалов, испортивших остановки

Вандалов, испортивших остановки, просят помочь найти пермяков, сообщает региональное Министерство транспорта.
Сотрудники «Дорожно-эксплуатационной службы» во время патрулирования территории зафиксировали разбитые остановки «Спортшкола Олимпиец» и «Песьянка» на шоссе Космонавтов.
«Силами “ДЭС” осколки убраны. На восстановление остановок потребуется время и дополнительные средства», — рассказали в Минтрансе.
Управление автомобильных дорог и транспорта обратилось в полицию с заявлением. По данным ведомства, неизвестные разбили остановки в промежуток с 20:00 25 мая до 02:00 26 мая. Пермяков просят помочь в поиске нарушителей.
«Если вы стали свидетелями этого происшествия, знаете “героев”, или у вас есть видео с регистратора, очень просим написать нам», — обратились к жителям города в министерстве.