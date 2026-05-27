Дмитрий Махонин поручил ликвидировать последствия урагана в регионе

Штормовой ветер сорвал крыши и повредил ЛЭП в нескольких муниципалитетах.

Источник: Комсомольская правда

Прошедший в Пермском крае 26 мая ураган стал причиной отключения электроэнергии и сорванных крыш многоквартирных домов в нескольких населенных пунктах, в Чайковском под упавшим деревом погибла девочка.

Глава региона Дмитрий Махонин дал поручение главам муниципалитетов оперативно ликвидировать последствия урагана, Фонду капремонта организовать строительно-монтажные работы в ближайшее время.

Оханск после сильного урагана столкнулся с серьезными последствиями. На многих улицах города повалены деревья, в некоторых домах отсутствует электричество. Пострадали многоквартирные дома в Оханске на ул. Винокурова, шквалистый ветер снес железо с крыши. Администрация Оханского округа создала штаб КЧС и ввела режим повышенной готовности.

«Все оперативные службы работают в усиленном режиме, устраняя аварии и последствия урагана», — говорится в экстренном сообщении.

Из-за падения деревьев повреждены линии электропередач в Добрянке, Ильинском и Перми. Энергетики пермского филиала «Россети Урал» продолжают восстанавливать электроснабжение, нарушенное из-за сильного ветра.

В наиболее пострадавшие от удара стихии районы энергетики стягивают дополнительные бригады и спецтехнику. На поврежденных электросетевых объектах работают более 80 бригад в составе порядка свыше 250 специалистов. Краевое МЧС для ликвидации последствий стихии привлекло 61 человека и 25 единиц техники, включая девять сотрудников и четыре единицы техники ведомства.

На помощь работникам Очерских, Центральных, Чайковских электрических сетей выдвинулись бригады из Березниковских, Кунгурских, Пермских городских и Чусовских электрических сетей. В Пермский край направили бригады Свердловского филиала компании «Россети Урал».

Губернатор Пермского края выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки. Трагедия произошла во время урагана в Чайковском.

