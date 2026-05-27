SHOT сообщил о сильных взрывах в Таганроге в момент ракетной атаки ВСУ

Несколько сильных взрывов прогремело в Таганроге в момент отражения ракетной атаки ВСУ. Об этом пишет SHOT со ссылкой на местных жителей.
По словам очевидцев, в начале шестого утра их разбудили громкие хлопки.
«После одного из них в домах затряслись стекла, а позже в одном из районов появился столб черного дыма», — говорится в публикации.
Как ранее сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, силы ПВО уничтожили в небе над Таганрогом украинскую ракету.
Часть ее обломков упала на автомобили на улице Циолковского — произошел пожар.
Информация о пострадавших еще уточняется.
