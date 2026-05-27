Ракету уничтожили в Таганроге, из-за падения обломков загорелись автомобили

— В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область была уничтожена ракета в Таганроге. К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В результате падения обломков ракеты произошло возгорание машин на улице Циолковского, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.