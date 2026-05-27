Ракету уничтожили в Таганроге, из-за падения обломков загорелись автомобили

Ракету уничтожили в Таганроге Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки. Из-за падения ее обломков загорелись автомобили. Об этом в среду, 27 мая, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
— В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область была уничтожена ракета в Таганроге. К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В результате падения обломков ракеты произошло возгорание машин на улице Циолковского, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.
Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за ночь на вторник, 26 мая, перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что семь человек, в том числе двое детей, погибли в результате атак Вооруженных сил Украины на регион.