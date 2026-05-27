В Липецке при взрыве в доме погибли две женщины и ребенок

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Две женщины и ребенок погибли в результате пожара и взрыва в частном доме в Липецке вечером 26 мая. Об этом сообщил в «Максе» губернатор Игорь Артамонов.

Источник: РИА "Новости"

«Во вчерашнем пожаре погибли две женщины и годовалый ребенок. Все они находились в доме в момент взрыва. Это страшная трагедия. Нет слов, которые могут облегчить боль такой утраты. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал он.

Ранее губернатор сообщал, что в Липецке на улице Баумана произошел сильный пожар в частном жилом доме, происшествие сопровождалось взрывом. Здание получило серьезные повреждения с частичным обрушением конструкций, а огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили и надворные постройки.