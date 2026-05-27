Омские пенсионерки прятали деньги в иконах и пылесосах из-за мошенницы

Сотрудники омской полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Новосибирска, которая за две недели обманула нескольких пожилых женщин, в том числе из Омска, сообщили в УМВД России по Омской области.
В октябре 2025 года девушка согласилась на предложение некой компании «Антикварный подряд» — ей обещали оплату за транспортировку ценных грузов на аукционах. Осознавая незаконный характер работы, она стала курьером мошенников. Звонки пенсионерам были с одной легендой: утечка персональных данных, попытки финансирования терроризма и необходимость срочно передать сбережения для декларирования. Похищенные у пожилых жительниц Омска, Барнаула и Горно-Алтайска суммы варьировались от 150 тысяч до 1,2 миллиона рублей. Женщины прятали купюры в пакеты, маскируя их предметами быта, среди которых были продукты, посуда, пылесос и даже икона.
Девушку задержали на автозаправочной станции по пути в Новосибирск с крупной суммой, похищенной у 69-летней омички. Деньги возвращены потерпевшей. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Омска, курьеру грозит до 10 лет колонии.