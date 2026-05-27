Омские пенсионерки прятали деньги в иконах и пылесосах из-за мошенницы

В октябре 2025 года девушка согласилась на предложение некой компании «Антикварный подряд» — ей обещали оплату за транспортировку ценных грузов на аукционах. Осознавая незаконный характер работы, она стала курьером мошенников. Звонки пенсионерам были с одной легендой: утечка персональных данных, попытки финансирования терроризма и необходимость срочно передать сбережения для декларирования. Похищенные у пожилых жительниц Омска, Барнаула и Горно-Алтайска суммы варьировались от 150 тысяч до 1,2 миллиона рублей. Женщины прятали купюры в пакеты, маскируя их предметами быта, среди которых были продукты, посуда, пылесос и даже икона.