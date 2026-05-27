Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге потушили пожар в пятиэтажном доме

26 мая в Екатеринбурге на улице Надеждинской произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, сообщили в МЧС Свердловской области. В результате возгорания в квартире на пятом этаже повреждены отделка и имущество на площади 60 кв. м.

Источник: МЧС РФ

Сообщение о пожаре поступило в 16:54. До прибытия пожарных 50 жильцов, включая одного ребенка, самостоятельно покинули здание по лестницам. Спасатели с помощью дыхательных аппаратов спасли шестерых человек, среди которых также был ребенок. Пострадавших в ходе инцидента не зафиксировано.

Для ликвидации возгорания привлекли 47 сотрудников и 17 единиц техники, в том числе трех человек добровольной пожарной команды «РМК Поиск» с одной машиной. Огонь удалось локализовать в 17:42, открытое горение ликвидировали в 17:45, а проливка и разборка сгоревших конструкций завершились в 19:21.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше