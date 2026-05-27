Ракета ВСУ поразила здание Центробанка в Севастополе

«В Севастополе военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку. ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow… На Ластовой ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. Горит крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».