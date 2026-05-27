Председателю омского строительного кооператива «Уют» добавили срок за мошенничество

Ранее приговором суда Сергею Скрипцу было назначено по статье «Мошенничество» наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Срок председатель правления ЖСК «Уют» получил за то, что, являясь главным бухгалтером и председателем указанного кооператива, похитил денежные средства граждан и юридических лиц, вложивших средства в «Уют» для приобретения квартир в двух строящихся жилых домах.