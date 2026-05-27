Председателю омского строительного кооператива «Уют» добавили срок за мошенничество

Областной суд усилил наказание экс-председателю омского жилищно-строительного кооператива «Уют», похитившему средства пайщиков. К существующему уже тюремному сроку 66-летнего Сергея Скрипца судья добавил еще 2,5 года.
Ранее приговором суда Сергею Скрипцу было назначено по статье «Мошенничество» наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Срок председатель правления ЖСК «Уют» получил за то, что, являясь главным бухгалтером и председателем указанного кооператива, похитил денежные средства граждан и юридических лиц, вложивших средства в «Уют» для приобретения квартир в двух строящихся жилых домах.
«Определением судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда приговор районного суда изменен. Осужденному Скрипцу усилено наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима», — заявили в Управлении Судебного департамента в Омской области.
Также в ведомстве отметили, что отменен бывший приговор суда в части разрешения гражданских исков нескольких потерпевших. В данной части дело направлено на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.