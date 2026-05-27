Житель Назарова спустя 24 года признался в убийстве своей тёти

В Назарове завершили расследование уголовного дела об убийстве, которое произошло 24 года назад. 49-летний мужчина обвиняется в том, что в 2002 году насмерть забил свою тётю, сообщили в Следственном комитете.
Тело женщины с множественными травмами нашли 11 мая 2002 года на улице Черняховского. Тогда дело возбудили, но найти убийцу не смогли — расследование приостановили.
В 2026 году следователи и криминалисты вернулись к этому делу. Они изучили круг общения погибшей, опросили родственников и выяснили, что женщина жила вместе с сестрой и двумя её сыновьями. При этом со старшим племянником у неё часто случались бытовые ссоры.
Следователям удалось наладить с ним контакт, и мужчина признался. Он также показал на месте, как именно избивал тётю.
По версии следствия, в ночь с 9 на 10 мая 2002 года они с тётей выпивали, поссорились, и племянник нанёс женщине множественные удары руками и ногами. От полученных травм она скончалась.
Дополнительная экспертиза подтвердила, что смерть наступила именно от его действий. Сейчас уголовное дело передали в прокуратуру, а затем оно уйдёт в суд.