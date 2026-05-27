Охотоведы отловили медведя в Советско-Гаванском районе

Зверь раскопал могилу на кладбище посёлка Гатка.

Источник: Хабаровский край сегодня

В поселке Гатка Советско-Гаванского района отловили бурого медведя. Ранее местные жители сообщали о выходе косолапого в населенный пункт: в один из таких дней он раскопал могилу на кладбище. В муниципалитете проводят меры по регулированию численности хищников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В рамках распоряжения «О регулировании численности охотничьих ресурсов в Советско-Гаванском муниципальном районе Хабаровского края» в окрестностях поселка Гатка изъята одна особь медведя, — сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

Ведомство держит ситуацию на контроле, в муниципалитете продолжаются мероприятия по регулированию численности косолапых.

Напомним, что медведи и ранее выходили к населенным пунктам, не найдя пропитания в родных лесах. В прошлом году косолапые регулярно наведывались на кладбище в поселке Солнечный, а до этого бурых хищников замечали в Комсомольске, Амурске, Николаевске, на побережье Татарского пролива.