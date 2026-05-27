В Железногорске задержали серийных дачных воров

В Железногорске задержали подозреваемых в серии краж с дачных участков. Об этом рассказали в краевом МВД. Ими оказались ранее судимые 41-летний мужчина и его 28-летний соучастник. В апреле 2026 года они похитили вещи с четырех частных участков в деревне Шивера, легковой автомобильный прицеп и большое количество электро- и бензоинструмента. Сумма ущерба составила более 186 000 рублей.