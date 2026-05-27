УФСБ: ВСУ оставили под Красноармейском схрон для диверсий

Под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.
По данным ведомства, схрон был найден в ходе совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота. В ведомстве заявили, что тайник мог использоваться для дальнейших диверсионно-террористических целей.
В схроне находились 10 гранатометов производства стран НАТО, две осколочно-фугасные мины HE120C и 10 ручных гранат производства НАТО.
Обнаруженные оружие и боеприпасы переданы в распоряжение Минобороны России, передает ТАСС.
