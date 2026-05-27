В поле под Омском дотла сгорел автомобиль

В Москаленском районе Омской области в селе Шевченко произошёл пожар, в котором полностью сгорел автомобиль, сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.
Возгорание случилось в поле. К моменту прибытия спасателей транспортное средство уже горело открытым пламенем, в результате огонь уничтожил машину полностью — восстановлению она не подлежит. Пожар ликвидировали трое сотрудников МЧС и одна единица техники, к тушению также привлекалась добровольная пожарная охрана. Открытое горение удалось сбить в 19:12. Причину возгорания устанавливают дознаватели.
Ранее мы рассказывали, что с начала года в Омской области сгорели 95 автомобилей.
