На «Красноярских Столбах» нашли заблудившегося туриста

На «Красноярских Столбах» заблудился турист. В КГКУ «Спасатель» рассказали, что вечером 26 мая в окрестностях Столбовской видовки заплутал 49-летний мужчина. На улице уже темнело, и он вызвал спасателей. На его поиски направились спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. К этому времени солнце уже скрылось за горизонтом.
Известно, что спасатели прочесывали местность более часа, в то время на улице сгустились сумерки. Вскоре специалисты нашли заблудившегося туриста. Мужчину доставили до улицы Свердловской.
Напомним, что в марте 2026 года в нацпарке «Красноярские Столбы» пропал бывший спецназовец Виктор Потаенков. В тот день 55-летний мужчина собирался на тренировку, но она отменилась. Тогда горожанин, видимо, решил не сидеть дома и поехал к восточному входу в национальный парк. Там он оставил свой автомобиль и направился на прогулку. С тех пор о мужчине ничего неизвестно.