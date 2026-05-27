В Таганроге при падении обломков ракеты загорелись автомобили

Обломки сбитой при атаке на Таганрог ракеты привели к возгоранию автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге при падении обломков сбитой ракеты загорелись автомобили. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Утром 27 мая силы ПВО уничтожили ракету в небе над городом. Но на земле не обошлось без последствий. Обломки упали на улице Циолковского, от них загорелись машины. Пожар локализован.

— По уточненным данным, пострадали две женщины. Их доставили в больницу. Одна из них в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь и здоровье, — сказал глава региона.

Глава Таганрога Светлана Камбулова добавила, что ракетная опасность уже снята:

— Перекрытий дорог в городе нет. Транспорт ходит в обычном режиме. Службы экстренного реагирования работают на месте. Комиссия скоро приступит к осмотру повреждений.

Власти просят жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

