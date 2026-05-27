Средства ПВО уничтожили 140 беспилотников ВСУ за ночь

За ночь средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 26 мая текущего года до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарском крае, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.