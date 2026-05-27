Гусев: ПВО сбила над Воронежем две высокоскоростные цели

Дежурные силы противовоздушной обороны в среду утром сбили над Воронежем две высокоскоростные цели. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Александр Гусев.
По его словам, упавшими обломками были повреждены здание шиномонтажа и бытовка.
По предварительной информации, пострадавших в результате атаки ВСУ нет.
Губернатор предупредили, что в регионе на данный момент сохраняется режим опасности БПЛА.
