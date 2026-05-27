Полиция выявила более 270 нелегальных мигрантов в ходе рейда в Подмосковье

В подмосковном Одинцове правоохранители выявили 277 граждан Средней и Центральной Азии, которые нарушили миграционное законодательство. Об этом в среду, 27 мая, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— Рейд проводился в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Антикриминал» на строительных объектах и предприятиях общественного питания. В отношении иностранцев составлено 298 административных протоколов. Некоторые мигранты привлечены к ответственности сразу по нескольким статьям, — отметила Петрова.

Каждого иностранца оштрафовали на сумму от пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны, передает ТАСС.

15 мая в Москве задержали семь человек, которые продавали документы иностранцам, незаконно находящимся в России. Злоумышленники занимались продажей уведомлений о прибытии иностранного гражданина, миграционных карт и других документов в магазине и ресторане.

27 января в столице задержали иностранцев, которые занимались организацией незаконной миграции. Они производили поддельные документы и за свои услуги просили от 3 до 20 тысяч рублей.